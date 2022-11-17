Здесь рождалась Кумпарсита: память Александра Горшкова почтят минутой молчания в обновленном Дворце спорта в Самаре

Глава ФФККР Александр Горшков на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Фото: Global Look Press

Этап Гран-при в Самаре "Волжский пируэт" начнется с минуты молчания в память о президенте Федерации фигурного катания на коньках в России Александре Горшкове. 17 ноября 2022 года стало известно о его смерти. Как рассказал генеральный директор федерации Александр Коган, он до последнего дня работал, собирался вылетать в Самару, чтобы присутствовать на соревнованиях.

Александр Горшков являлся президентом федерации с 2010 года. Известный советский фигурист вместе с экс-супругой Людмилой Пахомовой впервые в истории стал олимпийским чемпионом в спортивных танцах на льду. Кстати, с Самарой (тогда город назывался Куйбышев) у пары связано много интересного. Когда они катались вместе лишь второй год, приехали в Куйбышев на выступления.

- Тогда ваш Дворец спорта только что открылся. Для подготовки номера нам не хватало практики на льду, и мы вносили коррективы в «Кумпарситу» прямо в гостиничном номере «Волги», -рассказывал КП-Самара Александр.

После именно "Кумпарсита" принесла спортсменам мировую славу, после того, как программа была исполнена на Олимпиаде в Инсбруке-76. Еще в феврале 2022 года президент областной федерации фигурного катания Вера Богуш отмечала, что Адексанлр Горшков мечтал увидеть обновленный Дворец спорта.