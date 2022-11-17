Чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари» пройдет в Самаре 19 ноября 2022 года

Фестиваль в Самаре соберет чувашей из разных регионов страны Фото: администрация Самары

В субботу, 19 ноября 2022 года, в Самаре состоится XXV чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари». Он пройдет в Доме дружбы народов (ул. Воронежская, 9). Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Торжественное открытие фестиваля, в котором примут участие чувашские фольклорные коллективы, намечено на 12:00. В программе: награждение победителей конкурсов «Чувашская женщина года – 2022», «Чувашский парень года – 2022» и «Чувашская девушка года – 2022»; выставка национальных блюд, декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства; выступление эстрадных исполнителей.

На фестивале можно будет приобрести изделия ручной работы, национальную литературу, музыкальные и киноновинки на электронных носителях; заказать национальное платье у мастериц. Мероприятие продлится до 17:00.

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