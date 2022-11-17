Про правление Петра Первого рассказали на форуме от Российского общества «Знание» в Самаре

В конце форума самарцы прошли проверочный квиз по пройденному материалу. Фото: скриншот сайта

В среду, 16 ноября, в 11:00 в историческом парке «Россия — моя история» Самары прошел форум «Петровские времена». Он был приурочен к 350-летию со дня рождения Петра Первого.

— Тематика форума связана с правлением первого российского императора на разных этапах его жизни, — рассказали в министерстве культуры Самарской области.

Участники форума благодаря целому ряду лекций смогли узнать факты о жизни царя, об исторических событиях и их истоках, например, как личные качества царя изменили ход истории и для чего Петр Первый «рубил окно в Европу». Также можно было обсудить с экспертами дипломатическую миссию, известную как Великое посольство.

В конце форума самарцы прошли проверочный квиз по пройденному материалу, а победители удостоились памятных подарков от Российского общества «Знание». Помимо этого, каждый желающий, из числа людей принимающих участие, смогли посетить в Историческом парке мультимедийную выставку «А о Петре ведайте».

Напомним, участие было бесплатное, требовалась только регистрация на официальном сайте Российского общества «Знание».

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