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НовостиОбщество17 ноября 2022 10:07

Лариса Долина бесплатно проведет мастер-класс и споет в Самаре 22 ноября 2022 года

Народная артистка РФ выступит в рамках обучающего интенсива для вокалистов и музыкантов
Анастасия ФИЛАТОВА
Посетить гала-концерт с участием известной певицы сможет любой желающий / Фото: larisadolina.com

Посетить гала-концерт с участием известной певицы сможет любой желающий / Фото: larisadolina.com

В Самаре с 18 по 20 ноября 2022 года пройдет обучающий интенсив от педагогов музыкальной академии Ларисы Долиной на базе СГИК. Он завершится гала-концертом, в котором примет участие сама народная артистка РФ.

Интенсив будет состоять из трех блоков: два посвятят работе с вокалистами и инструменталистами самарской группы академии, а третий предназначен для музыкальных педагогов из регионов РФ. Во вторник, 22 ноября 2022 года, состоится открытый мастер-класс Ларисы Долиной, посетить его смогут все желающие.

Вечером 22 ноября 2022 года пройдет гала-концерт с участием народной артистки, преподавателей музыкальной академии и института культуры, лучших студентов, хора «Феерия» и Jazz life orchestra СГИК. Зрители услышат самые известные композиции Майкла Джексона, Стиви Уандера, The Beatles, а также джазовые стандарты в оригинальных аранжировках. Дирижировать оркестром будет известный российский тромбонист Сергей Долженков.

Отметим, образовательный интенсив пройдет в МКТК «Дирижабль», который находится на улице Куйбышева, 104. Посмотреть расписание открытых мастер-классов можно здесь.

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