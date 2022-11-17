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НовостиОбщество17 ноября 2022 13:20

Самарская область в 2022 году перевыполнит план по переселению из аварийного жилья

Об этом сообщил председатель областного правительства Виктор Кудряшов
Полина КАРПОВА
Новую жилплощадь уже получили около 8,8 тысяч жителей региона.

Новую жилплощадь уже получили около 8,8 тысяч жителей региона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область готова перевыполнить план по переселению граждан из аварийного жилья в 2022 году. Об этом стало известно на заседании, которое провел первый вице-губернатор, председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

– План текущего года планируем исполнить на 108%. Для этого привлекаем средства из регионального бюджета – в частности, это связано с ростом цен на рынке недвижимости. Все квартиры, которые будут приобретены в рамках программы, уже законтрактованы, идет сдача домов и передача жилья гражданам, – рассказал Виктор Кудряшов.

На текущий момент из аварийного жилья переселили около 8,8 тысяч человек. Всего до 2024 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» новую жилплощадь должны получить 15,5 тысяч жителей. Из них в текущем году – 2 329 человек.

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