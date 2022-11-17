Самарская область в 2022 году перевыполнит план по переселению из аварийного жилья

Новую жилплощадь уже получили около 8,8 тысяч жителей региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область готова перевыполнить план по переселению граждан из аварийного жилья в 2022 году. Об этом стало известно на заседании, которое провел первый вице-губернатор, председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

– План текущего года планируем исполнить на 108%. Для этого привлекаем средства из регионального бюджета – в частности, это связано с ростом цен на рынке недвижимости. Все квартиры, которые будут приобретены в рамках программы, уже законтрактованы, идет сдача домов и передача жилья гражданам, – рассказал Виктор Кудряшов.

На текущий момент из аварийного жилья переселили около 8,8 тысяч человек. Всего до 2024 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» новую жилплощадь должны получить 15,5 тысяч жителей. Из них в текущем году – 2 329 человек.

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