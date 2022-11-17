В Самаре для муниципальных нужд изымут дома в историческом центре города

Здания расположены в Самарском и Ленинском районах.
Фото: Яндекс. Карты
Власти Самары изымут участки и дома, расположенные в центре города, для муниципальных нужд. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городской администрации.
Согласно документам, в список попал участок на улице Садовой, 39-37, а также три расположенные в нем квартиры. Вместе с ним мэрия планирует изъять участок на улице Фрунзе, 132-134 и две квартиры.
Отмечается, что все указанные дома признаны аварийными и подлежат сносу. Предварительно с собственниками жилья проведут переговоры. За изъятую жилплощадь им положено возмещение.
Постановление уже вступило в силу и будет действовать в течение трех лет.
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