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НовостиОбщество17 ноября 2022 14:22

В Самаре для муниципальных нужд изымут дома в историческом центре города

Информация размещена на сайте мэрии
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Здания расположены в Самарском и Ленинском районах.

Здания расположены в Самарском и Ленинском районах.

Фото: Яндекс. Карты

Власти Самары изымут участки и дома, расположенные в центре города, для муниципальных нужд. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городской администрации.

Согласно документам, в список попал участок на улице Садовой, 39-37, а также три расположенные в нем квартиры. Вместе с ним мэрия планирует изъять участок на улице Фрунзе, 132-134 и две квартиры.

Отмечается, что все указанные дома признаны аварийными и подлежат сносу. Предварительно с собственниками жилья проведут переговоры. За изъятую жилплощадь им положено возмещение.

Постановление уже вступило в силу и будет действовать в течение трех лет.

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