В ГАИ объяснили причину пробок в районе развязки на ул. Ново-Садовой в Самаре

Чаще всего пробки образуются в утреннее и вечернее время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, почему образуются автомобильные заторы в районе развязки на ул. Ново-Садовой в Самаре. Чаще всего водителям, выезжающим с просек и ул. Советской Армии, приходится стоять в пробках в утренние и вечерние часы. Причина – большое количество автомобилей, которые нужно разделять на потоки. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на руководителя отдела ГИБДД по Самаре Алексея Маслова.

По его словам, решить проблему можно за счет регулировки времени работы светофора. Подобный опыт есть – светофоры на некоторых участках в районе съезда с путепровода уже работают в измененном режиме. К ним относятся участки у отеля «Ренессанс», около Загородного парка, а также по улицам Советской Армии (на подъезде в Ново-Садовой и у магазина «Турист») и Шверника.

Отмечается, что на Ново-Садовой регулярно находятся сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас они вручную регулируют движение в районе эстакады – в случае, если это необходимо.

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