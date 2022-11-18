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НовостиОбщество18 ноября 2022 4:21

Самарскую область в ночь на 18 ноября 2022 года накрыли белоснежные сугробы

Из-за сильных снегопадов регион скрылся под белой пеленой
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Такую картину самарцы обнаружили рано утром. Фото: t.me/samaradtp

Такую картину самарцы обнаружили рано утром. Фото: t.me/samaradtp

Утром в пятницу, 18 ноября 2022 года, в Самарскую область пришла настоящая зима. Жители региона обнаружили под окнами настоящие сугробы. Этому способствовал снегопад, продлившийся всю ночь.

Самарцы поделились зимними фотографиями, на которых видно, что ночная метель принесла приличную порцию снега. Под его слоем скрылись тротуары и проезжие части.

– Выезжайте пораньше, чтобы в пробках не стоять, – советуют жители региона землякам.

Дороги замело снегопадом. Фото: t.me/samaradtp

Дороги замело снегопадом. Фото: t.me/samaradtp

На этом погодные сюрпризы не заканчиваются. По данным синоптиков, осадки продолжатся и в последующие дни. В субботу, 19 ноября, жителей региона вновь ждут дожди и мокрый снег. Из-за этого на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха при этом составит +2…-3 градуса.

В воскресенье погода будет облачной с прояснениями. Придет небольшой снег, а столбик термометра опустится до 0…-5 градусов.

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