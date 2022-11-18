На улицы Самары ночью 18 ноября 2022 года вышло более 100 единиц зимней техники

Помимо спецтехники, в работе были задействованы более 80 уборщиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Службы Самары в ночь на 18 ноября 2022 года работали в усиленном режиме. Из-за обильного снегопада на улицы города вышло 116 единиц техники, был задействован 81 человек. Информацию сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии.

– Велась работа по расчистке ключевых городских магистралей, подходов и подъездов к детским садам, школам, больницам и другим объектам социальной сферы. Они расчищаются в первую очередь, – отмечают в департаменте.

Ночная смена работала до 8 часов утра. После этого на улицы вышли 3436 дворников и дорожных рабочих и 207 единиц техники. К 10 часам утра к работе подключились еще 120 человек – они расчищали остановки и тротуары вручную.

Власти отмечают, что в ночь запланированы работы по вывозу снега с улично-дорожной сети.

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