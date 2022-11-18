В Самаре вновь проверили цены в продовольственных магазинах

Жители смогут купить товары по более выгодным ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты продолжают проводить ежедневные мониторинги цен на продовольственные товары. Появился список с указанием мест, где можно купить продукты по самым низким ценам.

По информации городской администрации на 18 ноября 2022 года, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 320 рублей/килограмм на Безымянском рынке в Промышленном районе. Подсолнечное масло за 67,99 рублей/литр в «Магните» Куйбышевского района. Питьевое молоко за 39,44 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района. Шлифованный рис за 73,74 рубля/килограмм в «Ашане» Советского района.

Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии. Подобные проверки помогают составить представление о наличии товаров.

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