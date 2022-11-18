Суд обязал мэрию Самары разработать проекты строительства школ и детсадов в трех районах

Образовательные учреждения должны появиться в Крутых Ключах, Волгаре и на Пятой просеке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары разработает проекты строительства школ и детских садов в микрорайонах Волгарь, Крутые Ключи и на Пятой просеке. Соответствующее решение принял суд по результатам рассмотрения иска прокуратуры к городским властям.

– Основанием для предъявления иска стали многочисленные обращения граждан в СМИ об отсутствии в вышеуказанных микрорайонах объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающих доступность образования, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Представители надзорного органа также выяснили, что администрация не исполнила федеральный закон, устанавливающий норматив наполняемости образовательных учреждений и их доступности в густонаселенных районах.

17 ноября 2022 года Ленинский районный суд удовлетворил требования прокурора и обязал мэрию разработать проекты строительства школ и детсадов, а также принять меры, направленные на строительные работы.

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