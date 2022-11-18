Маршруты трамваев № 5, 7, 22 и 24 изменили в Самаре 18 ноября 2022 года

Временно трамваи будут ходить по скорректированным схемам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 18 ноября 2022 года, в Самаре изменили маршруты следования нескольких трамваев. Схемы движения электротранспорта скорректировали из-за неисправного стрелочного перевода на Барбошиной поляне. Он сломался по направлению «в город». Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

Трамвай № 5 временно будет ходить до завода имени Тарасова. Трамвай № 7 направили по следующему маршруту: от станции метро «Победа» через Барбошину поляну до стадиона «Самара Арена», далее по улице Ташкентской в 15-й микрорайон, потом по улице Ставропольской, а затем по привычной схеме.

Трамвай № 22 пока будет ездить в сторону города так: 15-й микрорайон, улица Ставропольская, Постников овраг и далее по своему маршруту. Трамвай № 24 — по привычному маршруту до Барбошиной поляны.

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