Густой туман накроет Самарскую область 19 ноября 2022 года

Вместе с туманом в регионе ожидаются мокрый снег и гололед Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. На этот раз погода решила подготовить сюрприз в виде тумана и гололеда. При этом регион продолжит заваливать снег.

— В субботу, 19 ноября 2022 года, местами по Самарской области ожидаются гололед и туман при видимости 500 метров и менее. Ночью местами сохранятся сильные осадки в виде мокрого снега. На дорогах возможны снежный накат и налипание мокрого снега, — сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в ночь на 19 ноября 2022 года в регионе будет дуть восточный, юго-западный ветер. Его скорость составит 8-13 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах +1...-4 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +2...-3 градусов. Туман может задержаться в губернии до ночи воскресенья, 20 ноября 2022 года.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. По возможности завтра лучше не выходить из дома и никуда не ездить на личном авто. Если непогода застигнет на улице, следует быть внимательнее и аккуратнее. Водителям советуют не превышать скорость и не совершать резких маневров.

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