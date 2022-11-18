Строительство скоростной железной дороги Самара – Тольятти перенесли на 2023 год

На выполнение работ планируют направлять 542,2 миллиона рублей каждый год. Фото: Роман Вяткин

Сегодня, 18 ноября, стало известно, что строительство скоростной железной дороги Самара – Тольятти перенесли на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Его планируется начать в 2023 году и закончить в 2025 году. На выполнение работ планируют направлять 542,2 миллиона рублей каждый год. Строительство хотели начать в этом году и завершить в 2024 году.

Проект предусматривает выполнение строительно-монтажных работ ТПУ "Липяги", "Пятилетка", "Ягодное", "Тольятти - Южное". В этом году для строительства ТПУ "Пятилетка" предусмотрели 135,55 миллионов рублей. Это финансирование включили в состав объема неиспользуемых остатков бюджетных ассигнований на 2022 год по Минтрансу региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал