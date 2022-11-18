Губернатор Самарской области и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»

В областной столице открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Высоцкого. Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров совместно с сыном легендарного советского автора-исполнителя открыли выставку «Высоцкий в Куйбышеве». Выставка приурочена к 55-летию со дня знаменитых концертов Владимира Высоцкого в областной столице.

Владимир Высоцкий был в Куйбышеве дважды, выступал в филармонии и на сцене куйбышевского Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Концерты собрали по 6 тысяч человек каждый. Эти выступления стали для музыканта первыми перед такой большой аудиторией. Сегодня, в преддверии знаменательной даты, в Самару приехал сын известного автора-исполнителя – Никита Высоцкий. Теперь в Самаре появилась уникальная выставка, рассказывающая о жизни и творчестве артиста.

- Очень рад, что выставка открылась. Я узнал для себя много нового. Мне кажется, когда человек сталкивается с фигурой, творчеством, наследием Владимира Семеновича, он для себя всегда что-то новое открывает, - отметил Дмитрий Азаров.

Никита Высоцкий поблагодарил губернатора и всех неравнодушных. Напомним, в областной столице также существует центр-музей и улица Владимира Высоцкого, а также сквер и памятник около Дворца спорта.

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