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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 6:31

Автобус загорелся на ходу в Самаре вечером 18 ноября 2022 года

Пожар произошел в Куйбышевском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
Автобус полыхал в районе одной из остановок / Фото: Анна Арт / vk.com/areasmr1

Автобус полыхал в районе одной из остановок / Фото: Анна Арт / vk.com/areasmr1

Вечером в пятницу, 18 ноября 2022 года, в Куйбышевском районе Самары произошло ЧП. На улице 40 лет Пионерии загорелся автобус. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. Они опубликовали видео происшествия.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 18:38. Установлено, что в районе дома № 23 по улице 40 лет Пионерии во время движения загорелся автобус Hyundai, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место происшествия выезжали 9 человек и 2 единицы спецтехники. Пожарные оперативно потушили огонь. К счастью, все обошлось без пострадавших. В настоящее время специалисты устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.

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