Машины едут по бампер в воде: полноводная река разлилась на ул. Литвинова в Самаре

Дорогу полностью затопило водой / Фото: ДТП 163 Самара

В субботу, 19 ноября 2022 года, в Самаре состоялось открытие новой-старой реки в поселке Зубчаниновка. Она в очередной раз образовалась на пересечении улиц Литвинова и Магистральной. Дорога полностью ушла под воду. Об этом в сообщают очевидцы в группе «ДТП 163 Самара».

Автомобилистам приходится преодолевать этот участок вплавь. Машины едут по бампер в воде. Выплыть из речки удается не всем. По словам горожан, кому-то уже не повезло «захлебнуться». Самарцы шутят, что теперь с собой нужно брать не только лопату, но и на всякий случай весла.

Автомобилисты с трудом преодолевают реку / Фото: Максим Галицкий / ДТП 163 Самара

Местные жители отмечают, что потопы на пересечении Литвинова и Магистральной — не редкость. Всему виной — отсутствие ливневок.

— Ливневок просто нет. Живу рядом. Это ужас какой-то! Что на кольце Зубчаниновское шоссе / Магистральная, что на всей улице Литвинова. Как дождь, так сразу поплыли, — возмущается один из самарцев.

Судя по фото очевидцев, на место уже прибыли коммунальные службы. Они откачивают воду. Однако машина всего одна, ее явно недостаточно для такого разлива реки. Горожане считают, что на этот участок нужно было направить больше техники.

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