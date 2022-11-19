СОФЖИ назвал районы Самары с самым дорогим и дешевым вторичным жильем

Самые дешевые квартиры - на окраине Самары, самые дорогие - ближе к историческому центру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Названы районы Самары с самым дорогим и самым дешевым вторичным жильем. Информацию представил Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) в своем отчете за сентябрь 2022 года.

Самое дорогое вторичное жилье в Самаре находится в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах. Там средняя удельная цена 1 кв. м составляет 137 512, 125 145 и 106 557 рублей соответственно.

Самые дешевые квартиры продают в Красноглинском, Куйбышевском и Кировском районах. Там средняя стоимость жилого «квадрата» составляет 68 451, 74 761 и 85 791 рубль соответственно.

Средние цены за 1 кв. м жилья по районам Самары / Фото: СОФЖИ

По информации СОФЖИ, больше всего предложений о продаже квартир приходится на Промышленный, Кировский и Октябрьский районы. Меньше всего предложений — в Самарском, Ленинском и Куйбышевском районах.

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