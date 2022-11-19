Водитель Datsun сбил двух девочек на Заводском шоссе в Самаре 19 ноября 2022 года

Попавшие под колеса легковушки девочки отделались ушибами / Фото: samara.dtp.official

В субботу, 19 ноября 2022 года, на Заводском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием юных пешеходов. Под колеса легковушки угодили две девочки. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Девочки перебегали дорогу по пешеходному переходу. Были без родителей. Водитель не увидел детей из-за фуры. Они живы, получили ушибы, - рассказали свидетели происшествия.

Информацию о ДТП подтвердили в ГУ МВД по Самарской области. По данным полицейских, все случилось примерно в 13:40. Водитель, управляя автомобилем Datsun on-DO, сбил двух девочек 7 и 9 лет. Они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Медики осмотрели пострадавших.

В настоящее время правоохранители проводят по факту ДТП проверку. Они призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.

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