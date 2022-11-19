Житель Сызрани нашел телефон в парке и попал под статью

Преступник заработал на похищенном телефоне почти 16 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани скоро предстанет перед судом 37-летний местный житель. Мужчина попал под уголовную статью после того, как нашел в парке телефон. Вместо того, чтобы разыскать владельца, он сдал смартфон в ломбард. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в августе 2022 года в Тимирязевском парке. Один из жителей Сызрани случайно оставил на лавочке сотовый телефон стоимостью 18 тысяч рублей. Пропажу он обнаружил только на следующий день. Самостоятельные попытки найти смартфон не увенчались успехом. Мужчина обратился в полицию.

Правоохранители выяснили, что смартфон сдали в ломбард на улице Интернациональной. Как выяснилось, его принес туда 37-летний мужчина. Сызранца, который уже был судим за кражи и незаконный оборот наркотиков, задержали. Он рассказал, что нашел телефон в парке. Тот лежал на земле возле лавочки. Подозреваемый выкинул сим-карту, «перепрошил» его и сдал в комиссионку за 15 800 рублей.

В отношении предприимчивого сызранца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Недавно правоохранители завершили расследование. Материалы направили на рассмотрение в суд. Что касается смартфона, то его найти пока не удалось.

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