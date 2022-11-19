Эротичный снеговик в стрингах на Московском шоссе сразил наповал жителей Самары

Необычного снеговика слепили в районе пересечения с ул. Ташкентской / Фото: Подслушано Самара

В Самаре появился новый необычный арт-объект. На пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской неизвестный умелец слепил эротичного снеговика. Креативная фигура из снега сразила горожан наповал. Очевидцы поделились в соцсетях фото.

Кто-то подошел с душой и с большой долей юмора к созданию этого снеговика. Верхняя часть у него обычная — ведро-котелок на голове и нос морковкой, а вот все, что ниже, тянет на рейтинг 18+. На снежной бабе, — а это именно она, хотя по «лицу» так сразу и не скажешь, — красуется довольно фривольный наряд. Черное нижнее белье. Снеговик без комплексов вовсю демонстрирует окружающим свою белую попу в стрингах.

Снежная баба в нижнем белье удивила горожан / Фото: Подслушано Самара

Стоит снежная баба на обочине, причем не с пустыми «руками». В каждой сильная женщина держит по пятилитровой бутылке с незамерзайкой. К слову, находится композиция неподалеку от зоны парковки. Горожане предполагают, что эротичный снеговик — это такой маркетинговый ход по привлечению внимания водителей (потенциальных клиентов). Как бы то ни было, необычная фигура из снега повеселила самарцев и подняла им настроение в эту переменчивую погоду.

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