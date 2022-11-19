Студвесна-2022 в Самаре завоевала гран-при национальной премии Russian Event Awards

Фестивали, которые в 2022 году проходили в Самарской области, стали призерами национальной премии Фото: правительство Самарской области

В субботу, 19 ноября 2022 года, в Нижнем Новгороде подвели итоги XI национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В число призеров номинации «Лучшее молодежное туристическое событие» вошли мероприятия, которые проходили в Самарской области.

Гран-при премии завоевал 30-й фестиваль «Российская студенческая весна» в Самаре. Мероприятие, которое прошло весной 2022 года благодаря губернатору Дмитрию Азарову, объединило 5 тысяч участников из 85 регионов страны, а также ДНР и ЛНР. За дни проведения студвесны конкурсные площадки посетили свыше 120 тысяч человек, а фестивальные городки — около 650 тысяч.

Первое место в номинации занял молодежный форум ПФО «iВолга». Его проводят в Самарской области уже на протяжении 10 лет. В 2022 году в мероприятии приняли участие более 20,5 тысяч молодых людей из 78 регионов России. Это рекорд фестиваля.

Второе место присудили конкурсу «Краса студенчества России» ПФО. Он впервые прошел в Самарской области в 2022 году. Его провели в рамках празднования 30-летия студвесны.

По словам Дмитрия Азарова, поддержка талантливой молодежи — одно из приоритетных направлений региональной политики. В этом году Самарская область стала центром притяжения масштабных мероприятий для активных студентов. Роль таких событий в развитии туристического потенциала губернии огромна.

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