Курьера телефонных мошенников задержали в Самарской области

Полицейские поймали пособницу аферистов - 19-летнюю девушку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области полицейские задержали курьера телефонных мошенников. Помощницей аферистов, которая брала у доверчивых пенсионерок деньги и переводила на различные счета, оказалась 19-летняя девушка. Ранее она в поле зрения правоохранителей не попадала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Пособницу аферистов задержали после обращения в полицию двух тольяттинских пенсионерок. Женщины 79 и 86 лет попались на известную схему развода «Ваш родственник попал в ДТП». В дальнейшем выяснилось, что жертвой мошенников стала еще одна пожилая жительница Автограда. В общей сложности они «подарили» жуликам более 300 тысяч рублей.

- Злоумышленники звонили под видом правоохранителей и сообщали, что их близкий стал виновником ДТП, в котором сильно пострадал другой человек. Далее они просили передать деньги для «решения вопроса» через курьера, - рассказали в облглавке.

Вскоре полицейским удалось задержать девушку-курьера. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать личности всех причастных к преступной схеме.

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