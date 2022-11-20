Избил бутылкой и бросился наутек: под Самарой дерзкий грабитель в маске напал на магазин в ноябре 2022

Нападение попало на видео. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Под Самарой дерзкий грабитель избил бутылкой продавщицу в ноябре 2022 года. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного в Чапаевске ночью 14 ноября. Продавщица круглосуточного магазинчика сообщила, что буквально несколько минут назад ее избил бутылкой и ограбил неизвестный мужчина в маске. На место сразу же выехали сотрудники полиции. Выяснилось, что злоумышленник попытался ограбить торговую току, однако продавщица стала сопротивляться. Тогда он схватил с прилавка бутылку, ударил ей женщину, выхватил из кассы три тысячи рублей и сбежал.

Правоохранители направились на поиски грабителя. Их усилия увенчались успехом.

- В результате оперативных мероприятий были получены сведения о молодом человеке, который мог быть причастен к нападению, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. – Его задержали на одной из городских улиц.

Выяснилось, что 25-летний молодой человек ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. После задержания он не стал отпираться и признался в содеянном. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас расследование продолжается.