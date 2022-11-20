Мужчины в Самаре признались: они любят видеть радость тех, кому дарят подарки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчины любят дарить подарки больше, чем их получать. Это выяснилось во время соцопроса, который сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел в ноябре 2022 года.

Как выяснилось из опроса, большинству – 59% - жителей Самары оказалось в равной степени приятно и дарить, и принимать подарки. А вот среди оставшихся лидируют дарители. 21% опрошенных заявили, что больше любят процесс преподнесения подарков. Причина – в сопутствующих ему радости и удивлению. Еще 14% заявили, что им больше нравится принимать презенты. И всего 6% признались, что не любят ни дарить, ни получать подарки.

Для большинства женщин процесс дарения и получения подарков одинаково привлекателен. А вот среди мужчин в Самаре 34% процесс вручения презентов нравится больше получения. Представители сильного пола признались, что счастливые глаза одаряемых доставляют им большое удовольствие.