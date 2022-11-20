В Самаре начали сносить «мертвый квартал» за ТЦ «Вива Лэнд» в ноябре 2022

"Мертвый квартал" блогер снял с высоты птичьего полета. Фото: скрин видео

В Самаре начали сносить «мертвый квартал» за ТЦ «Вива Лэнд». Видеозапись с места событий опубликовал видеоблогер Евгений Щекин 20 ноября 2022 года.

На видеозаписи, снятой с высоты птичьего полета, зрители могут увидеть квартал в границах улиц Победы, Свободы, Каховской и проспекта Кирова, расположенный за ТЦ «Вива Лэнд». Горожане уже окрестили его «мертвым» - ветхие двухэтажки здесь уже давно расселены и стоят пустыми. На видео заметно, что часть из них уже сравняли с землей, однако остальные пока стоят на месте.

- Наконец-то дождались! – комментируют самарцы в соцсетях, отмечая, что это уже давно пора было сделать.

Горожане отмечают, что на освободившемся участке было бы хорошо построить объекты социальной инфраструктуры – школу или детский сад. Однако на участке общей площадью 8,89 тысячи кв. м застройщик собирается возвести вторую очередь ТЦ «Вива Лэнд».