Полицейские изъяли нелегальное оружие. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Под Самарой задержали таксиста с нелегальным пистолетом. Теперь мужчине придется ответить за незаконное ношение оружия. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информацию о том, что 58-летний таксист, житель Новосемейкино хранит дома нелегальный пистолет, полицейские получили из собственных оперативных источников. Правоохранители нагрянули к подозрительному мужчине вместе с понятыми и обнаружили у него дома предмет, похожий на пистолет.

Экспертиза показала: у сельчанина хранился самодельно-переделанный пистолет9мм калибра, изготовленный из сигнального пистолета модели МР-371.

Полицейские выяснили, что нарушитель работает таксистом и в 2017 оду уже привлекался к уголовной ответственности за незаконные действия с имуществом, подвергнутым аресту.

Сам таксист объяснил, что купил пистолет у случайных знакомых и хранил дома «на всякий случай». Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.