Башню украсит подсветка.

В Самаре телебашня окрасится в зеленый цвет 20 ноября 2022 года. Таким образом в регионе поддержат ежегодную акцию «Сохраним лес». Об этом сообщают региональные власти.

- Тематическую иллюминацию телебашни РТРС в Самаре включат в поддержку ежегодной акции «Сохраним лес», - сообщают региональные власти. - Зеленый свет будет переливаться и менять оттенки.

Кроме того, на панели башни будут транслировать слоган акции - «Сохраним лес!».

Сообщается также, что зеленую подсветку на телебашне включат с наступлением темноты. Она будет радовать самарцев до часу ночи.