Ждать настоящих зимних морозов осталось не так долго Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики назвали дату серьезного похолодания и трескучих морозов в Самаре. По данным портала gismeteo.ru, настоящие зимние морозы могут прийти в Самару уже в самом начале календарной зимы – через две недели, с ночи 6 декабря.

По информации портала, ближайшую неделю температура воздуха в Самаре будет дежаться около нулевой отметки, будет облачно и сыро, возможны осадки. В конце ноября – первых числах декабря погода станет уже более зимней – днем температура воздуха будет около пяти градусов ниже нуля, ночью до -8С.

А вот начиная с 6 декабря самарцев ждут по-настоящему морозгные деньки. Ночью с 6 на 7 декабря температура воздуха, по предварительным прогнозам, опустится до -19С, а днем 7 декабря будет чуть теплее, до -16С. Впрочем, холода продлятся недолго, и после нескольких морозных дней немного потеплеет.