В Самарской области отключат радио и телевидение в ноябре 2022 года

В начале недели жителям Самарской области придется посидеть без радио и телевидения Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самарской области отключат радио и телевидение 21 и 22 ноября 2022 года. В РТРС Самарский ОРТПЦ рассказали подробности, где и когда отключат радио и телевещание для проведения профилактики оборудования.

- Кратковременные отключения телерадиосигнала связаны с проведение профилактических работ, - пояснили в РТРС Самарский ОРТПЦ. – Эти работы требуют отключать на время передающее оборудование.

Как сообщили в РТРС, 21 ноября, в понедельник, с 9.00 до 13.00 телевидение и радиовещание прервется в Самаре и Жигулевске, а также в Сызрани, Сергиевске и Большой Глушице. Одновременно профилактические работы пройдут на ЦЗС. Из-за этого возможно временное отключение сигнала на территории всей Самарской области.

22 ноября, во вторник без радио и телевидения придется остаться жителям Кинель-Черкасс. Сигнала не будет с 10.00 до 16.00.

- Из-за плохой погоды время некоторых работ могут перенести, - отметили в РТРС.