Горожане могут прокатиться в теплых кабинках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Колесо обозрения в парке Гагарина в Самаре перевели на зимний режим работы. Об этом сообщили в МАУ «Парки Самары». Как пояснили в муниципальном предприятии, график работы самого высокого всесезонного аттракциона в городе изменился с 14 ноября.

По новому расписанию прокатиться в теплой кабинке и полюбоваться на город с высоты в будние дни можно с 12.00 до 21.00. Предусмотрено два технических перерыва – с 15.00 до 15.30 и с 18.00 до 18.30.

В праздничные и выходные дни график работы предусмотрен более длительный. Прокатиться можно будет с 10.00 до 22.00. Также предусмотрено два перерыва - с 15.00 до 15.30 и с 18.00 до 18.30.

Цена билета на колесо обозрения с теплыми кабинками - от 150 рублей.