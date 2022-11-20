Выжили чудом: в Самаре КАМАЗ врезался в машину с детьми около железнодорожного вокзала 20 ноября

КАМАЗ разворотил капот у легкового авто. Фото: t.me/samaradtp

В Самаре КАМАЗ врезался в машину с детьми около железнодорожного вокзала вечером 20 ноября 2022 года. Фото страшного ДТП очевидцы выложили в социальных сетях. Рассказываем подробности.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на перекрестке улиц Льва Толстого и Братьев Коростелевых

- Грузовик ехал по улице Льва Толстого в сторону железнодорожного вокзала и поворачивал налево, на улицу Братьев Коростелевых, - пояснили очевидцы. – В это время навстречу ему ехала легковушка, и КАМАЗ не уступил ей дорогу.

От удара у легкового автомобиля разворотило капот. К сожалению, не обошлось без пострадавших- пассажиры легкового автомобиля получили телесные повреждения. Очевидцы сообщают, что в салоне пострадавшей машины находились дети. Только чудом дети выжили в страшном столкновении. Их увезли в больницу, по заверениям врачей угрозы жизни нет.