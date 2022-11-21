Самарцев предупредили о гололедице и снежном накате на дорогах 21 ноября 2022 года

Местами по области возможен туман. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в начале текущей рабочей недели сохранится неустойчивая погода. Синоптики предупреждают об обильных осадках, поэтому жителям стоит проявлять осторожность. В частности, это касается автомобилистов.

– Ночью и днем 21 ноября 2022 года местами в Самарской области ожидаются туман при видимости 500 метров и менее, гололед. На дорогах - гололедица, снежный накат, – передает ФГБУ «Приволжское УГМС».

Погода в понедельник, 21 ноября, будет облачной. Согласно прогнозу, ожидаются осадки в виде мокрого и обычного снега. Температура воздуха при этом будет варьироваться в пределах -3…+2 градусов, а порывы восточного ветра достигнут 3-8 метров в секунду.

Характер погоды сохранится во вторник, 22 ноября 2022 года.

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