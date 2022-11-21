Начальник ОГИБДД по Самаре назвал причины пробок на дорогах в городе

Пробки - частая проблема на Московском шоссе и улице Ново-Садовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель отдела ГИБДД по Самаре Алексей Маслов назвал причины пробок в городе и рассказал о мерах по их минимизации. В частности, речь идет о заторах на крупных магистралях — Московском шоссе и улице Ново-Садовой.

По словам Алексея Маслова, одна из причин — увеличение количества транспорта на дорогах. Вторая — дисциплина водителей. Автомобилисты выезжают на перекресток, когда пробка образуется уже сразу за пересечением. В итоге авто перекрывает проезд машин по перпендикулярным улицам. Заторы на перекрестках составляют 90% от общего числа.

Нередко пробки образуются из-за колеи на дорогах — автомобилистам приходится снижать скорость, чтобы не попасть ненароком в ДТП. Еще одна причина — оставление машин на обочинах, особенно в зимний период, когда дороги из-за снега сильно сужаются.

Начальник ОГИБДД по Самаре рассказал, как решаются эти проблемы. Во-первых, на участках, где чаще всего образуются заторы, меняют режим работы светофоров. По словам Алексея Маслова, изменения коснулись «регулировщиков» на съездах с новой эстакады на Ново-Садовой — у гостиницы «Ренессанс», на Советской Армии, в районе магазина «Турист», на Шверника и около Загородного парка. Как пишет 63.ru, в случае крайней необходимости на дороги выходят наряды ГАИ. Они регулируют движение в ручном режиме.

Корректировки вносят и на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры, где тоже в часы пик образуются сильные заторы. Там есть дополнительная реверсивная полоса. Также на этом участке добавили секции на съезд на Московское шоссе и на улицу Авроры. Решить проблему с заторами у ЦАВ планируется и с помощью продления Авроры до Ново-Садовой.

Что касается колеи на дорогах, то на таких участках ГИБДД вводит ограничение скорости до 40-50 км/ч. Такое делали на Южном шоссе и Демократической. Запрет снимают после того, как проезжую часть приводят в порядок.

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