Рейд по отлову бездомных собак прошел в Куйбышевском районе Самары 18 ноября 2022 года

Всех пойманных собак отвезли в приют для животных

В пятницу, 18 ноября 2022 года, прошел рейд по отлову бездомных собак в Куйбышевском районе Самары. Специалистам удалось забрать с улицы несколько взрослых особей и щенков. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ФлагманВет».

— Куйбышевский район считается одним из самых проблемных. Здесь очень много частного сектора, производств, складов. Конечно же, здесь много собак, которые живут со щенками, большими семьями. Наша задача — навести порядок, забрать собак, которых нужно стерилизовать, — отметила директор подрядной организации — ООО «Добрые люди» — Инна Тарасенко.

Компания старается отрабатывать все сигналы от жителей. К примеру, горожане сообщили о больше десяти щенят, которые живут во дворе на улице Минусинской, о травмированной собаке на улице Сельской, о собаках в сквере Скорбящей Матери и рядом со школой в Долотном переулке. Часть животных отловили, остальных, которые из-за погоды — дождь со снегом — попрятались в укромных местах, заберут позже.

На улице Бакинской специалисты поймали всех животных, которые поселились в подвале дома. Это была собачья семья — несколько щенков и две взрослые особи. Самку и самца усыпили и перенесли в машину. Их вместе с потомством отправили на базу временного размещения в поселок Козелки. Взрослых собак после стерилизации и вакцинации могут вновь вернуть в привычное место обитания, а вот щенков, которые не приспособлены к жизни на улице, оставят в приюте.

Отметим, «Добрые люди» ведут отлов бездомных животных ежедневно, работают четыре бригады. Каждый день специалисты привозят в приют до 50 собак.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал