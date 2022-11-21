Самарские приставы поспособствовали возвращению котенка самарчанки в московский питомник

Заводчик вернул женщине деньги, а она приобретенного котенка – нет. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Судебные приставы Октябрьского района Самары проконтролировали, чтобы местная жительница вернула котенка в московский питомник.

Самарчанка купила в московском питомнике абиссинского котенка. Но в скором времени у него проявились заболевания, которые требовали срочного лечения. Женщина потратила на лечение много денежных средств.

— Жительница Самары захотела вернуть питомца обратно и обратилась в суд с заявлением о расторжении договора купли-продажи. Суд требования удовлетворил, — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области

Заводчик вернул женщине деньги, а она приобретенного котенка – нет. В связи с этим судебные приставы возбудили исполнительное производство и предупредили самарчанку о возможных последствиях, если она так и не вернет животное.

В итоге котенок оказался снова в московском питомнике. Приставы Самары убедились, что питомец благополучно перенес дорогу и находится у заводчика.

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