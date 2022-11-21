В Самаре проходит кинофестиваль «Соль земли» в кинотеатре «Художественный»

Жители Самарской области могут бесплатно посмотреть уникальные документальные фильмы. Фото: администрация Самары

Сегодня, 21 ноября, первый день XV Международного кинофестиваля «Соль земли». Площадкой для мероприятия стал кинотеатр «Художественный».

С 21 по 25 ноября 2022 года жители Самарской области могут бесплатно посмотреть уникальные документальные фильмы. Фестиваль традиционно объединяет сценаристов, операторов, режиссеров разных стран, в том числе России, Белоруссии, Армении, Грузии.

Как сообщили в администрации Самары, будет работать и онлайн кинотеатр. Программа фестиваля состоит из творческих встреч, кинопоказов фильмов конкурсной и вненеконкурсной программы, а также ретроспективных показов фильмов А. Тарковского и А.Кончаловского.

С подробной программой показов фильмов в ЦРК Художественный можно ознакомиться на сайте. Заказать пригласительные билеты на творческие встречи все желающие могут по телефону 8 846 332 88 18.

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