Реконструировать ливневку и построить очистные сооружения планируют в п. Управленческий в Самаре

Планируется построить очистные сооружения со встроенной насосной станцией «Коптев овраг» производительностью 30 тысяч куб. м/сут. Фото: Архив "КП"

В Самаре планируют реконструировать сети дождевой канализации в поселке Управленческий и построить очистные сооружения со встроенной насосной станцией «Коптев овраг» . Департамент городского хозяйства и экологии уже начал искать подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию. Власти готовы направить на эти цели 87,8 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику нужно будет предусмотреть реконструкцию двух участков дождевой канализации по улице Парижской коммуны от Красноглинского шоссе до улицы Красногвардейской и от Красногвардейской до Сергея Лазо. Также в планах строительство трех участков: на Красноглинском шоссе от Симферопольской до Парижской коммуны, на Парижской коммуны от Сергея Лазо до Кузнецова и на Кузнецова от Парижской коммуны до очистных сооружений «Коптев овраг».

Очистные сооружения со встроенной насосной станцией «Коптев овраг» производительностью 30 тысяч куб. м/сут. будут состоять из нескольких объектов. Среди них: сооружения очистки ливневых стоков, аккумулирующий резервуар, канализационная насосная станция, сооружение механического обезвоживания осадка, участок УФ-обеззараживания, отводящий коллектор сточных вод, котельная, трансформаторная подстанция, административно-бытовой корпус.

Итоги электронного аукциона подведут 13 декабря 2022 года. Подрядчик должен будет выполнить работы до 31 мая 2024-го.

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