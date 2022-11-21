В Самарской области более 190 человек заразились COVID-19 21 ноября 2022 года

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 483412 случаев коронавируса.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. В понедельник, 21 ноября, инфекцию обнаружили у 191 жителя. Информацию сообщили в региональном оперштабе.
Основное количество случаев было зафиксировано в Самаре (98). На втором месте Тольятти (69), на третьем Сызрань (9). В Октябрьске коронавирусом заболели 5 человек.
Еще по два случая заболевания было обнаружено в Сызранском районе, Чапаевске и Новокуйбышевске. По одному – в Шигонском районе, Жигулевске, Отрадном и Кинеле.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 483 412 случаев коронавируса. 8 143 человека скончались, в том числе 1 – за последние сутки.
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