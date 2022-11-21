Прокуратура выявила нарушения при строительстве детского сада в Самаре

Строительством детсада занималось ООО «Реформинг-центр». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Подрядчик ООО «Реформинг-центр», который занимается строительством детского сада в Промышленном районе Самары, оказался в центре разбирательств. Прокуратура обнаружила нарушения в действиях компании, которые были допущены во время выполнения работ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Контракт между департаментом градостроительства и подрядчиком был заключен в июне 2022 года. Соглашение включало несколько условий, которые, по данным прокуратуры, выполнены не были.

– Согласно информации департамента, подрядчик не выполнил поэтапную сдачу результатов работ, которые были выполнены по графику, и не подготовил соответствующие документы. Это повлекло задержку выполнения и приемки работ, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Прокуратура внесла в адрес компании представление об устранении нарушений. Сейчас все условия уже выполнены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.