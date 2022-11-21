В Самаре мошенница оставила пенсионеров без 200 тысяч рублей

За свои «заработки» женщина отправится в колонию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница отправится в колонию за обман пенсионеров. Женщина мошенническим путем похитила деньги у пожилых людей. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие установило, что преступления были совершены 13 и 14 декабря 2021 года. Осужденная подошла к пожилым людям на улице, представилась социальным работником и сообщила, что им положено пособие от государства. Обман позволил ей проникнуть в квартиры к пострадавшим.

– Попав в квартиру пенсионерки в доме по улице Воронежской, мошенница получила от нее в качестве «сдачи за подарок» 3 тысячи рублей.На следующий день она, находясь в квартире дома по улице Георгия Димитрова, тайно похитила у пожилого хозяина 217 тысяч рублей, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

В отношении мошенницы были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Суд приговорил ее к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима.

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