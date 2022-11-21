Дополнительный транспорт подадут после матча «Крылья Советов» - «Спартак» в Самаре 23 ноября 2022

После матча подадут автобусы № 1, 34, 41, 67, а также трамваи № 7 и 25 Фото: администрация Самары

В среду, 23 ноября 2022 года, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре пройдет матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком». В этот день в городе усилят работу общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

После окончания матча зрителей будет ждать дополнительный транспорт. На конечную остановку «Самара Арена» подадут трамваи № 7 и 25. На остановку «Ул. Алма-Атинская» - автобусы № 1, 34, 41 и 67, которые поедут в сторону проспекта Кирова. На остановку «Ул. Дальняя» - автобусы № 1 и 67. Они отвезут пассажиров в поселки Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайон Крутые Ключи.

Напомним, «Крылья Советов» сыграют со «Спартаком» в рамках 5 тура Кубка России 2022/23. Начало матча в 19:00. Как отмечают в пресс-службе самарского клуба, карта болельщика на него не требуется. Пройти на стадион можно будет по штрих-коду на билете или по карте абонемента.

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