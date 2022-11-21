Суда на воздушной подушке могут пустить между Самарой и Рождествено 25 ноября 2022 года

Зимой на маршруте Самара - Рождествено будут работать судна "Славир" и "Нептун" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда между Самарой и Рождествено начнут курсировать «амфибии». Суда на воздушной подушке планируют запустить по этому маршруту в пятницу, 25 ноября 2022 года. Об этом стало известно на заседании комитета по транспорту в губдуме.

Этой зимой пассажиров будут перевозить девять судов: пять СВП «Славир» вместимостью 9-11 человек и четыре «Нептуна» вместимостью 21 человек. Два «Нептуна» — новые. Их купили в 2022 году за 35,8 млн рублей в рамках предоставления субсидий.

Планируется, что в будние дни судна будут делать по 88 рейсов, а в выходные — 108. За весь межнавигационный период между Самарой и Рождествено предполагается перевезти около 120 тысяч человек. В 2022 году проезд для взрослых будет стоить 83 рубля, для детей — 42. В 2023-м подорожает до 86 и 43 рублей соответственно. Дети до 5 лет — бесплатно.

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