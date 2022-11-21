Парк-отель «Городок» продают в Самаре за 120 млн рублей

На территории комплекса есть две гостиницы, здание ресторана, мангальная, детская площадка и баня с бильярдом Фото: Авито.

В Самаре ищут нового владельца для гостиничного комплекса «Городок». Он находится в Студеном овраге в Кировском районе. Парк-отель выставили на продажу за 120 млн рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».

— На территории комплекса — восемь действующих капитальных строений. Все помещения с удобствами, современной мебелью и аппаратурой. Есть мангальные, детская и волейбольная площадки, беседки, навесы, кафе на 35 человек, банкетный зал на 150 человек и русская баня с бильярдом, — пишет продавец.

Номерной фонд парк-отеля рассчитан на прием до 200 человек. В двух зданиях гостиниц расположены 34 номера типа «Стандарт», «Комфорт» и «Полулюкс». Еще одно здание включает два конференц-зала, кафе-бар на 60 мест и ресторан на 90 мест. Также там есть административное и административно-хозяйственное здания, котельная. Территория гостиничного комплекса огорожена и находится под охраной и видеонаблюдением.

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