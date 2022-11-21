Самарцам предложат дешевые билеты на авиарейсы в более 10 городов России в 2023 году

В 2023 году самарцы смогут бюджетно слетать в 17 городов страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появился список авиамаршрутов из Самары, которые планируют субсидировать в 2023 году. Дешевые билеты можно будет купить на самолеты в 17 городов России. Самарская область будет софинансировать 14 из них. Информация размещена на сайте Росавиации.

Так, в списке субсидируемых рейсов следующие направления: Астрахань — Самара, Нижневартовск — Самара, Самара — Уфа, Самара — Челябинск, Самара — Ханты-Мансийск (авиакомпания «ЮТэйр»); Волгоград — Самара («Икар»); Калининград — Самара («Северный ветер»); Минеральные воды — Самара («Азимут»); Новый Уренгой — Самара («Ямал»); Казань — Самара, Магнитогорск — Самара, Омск — Самара, Пермь — Самара («ЮВТ АЭРО»); Махачкала — Самара, Самара — Нижний Новгород, Самара — Тюмень («Ред Вингс») и Новосибирск — Самара («Сибирь»).

Большую часть рейсов — 14 — Самарская область будет софинансоровать вместе с другими регионами. Еще три — до Магнитогорска, Новосибирска и Уфы — власти этих субъектов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал