В Самаре у некоторых остановок могут установить барьерные ограждения

Некоторые участки нуждаются в барьерных ограждениях
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре могут создать островки безопасности для пассажиров. Об этом в интервью 63.RU рассказал руководитель городского отделения ГИБДД Алексей Маслов.
Особое внимание к безопасности жителей предложили проявить у опасных дорожных участков. Профильные специалисты могут пересмотреть подход. В областной столице хотят заняться обустройством безопасных островков для пешеходов.
Не смотря на установленные участки, многие территории все еще нуждаются в благоустройстве. У некоторых остановок могут установить барьеры, чтобы люди сразу шли к пешеходному переходу и не создавали хаос.
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