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НовостиОбщество21 ноября 2022 15:43

В Самарской области 28 жителей привлекут к административной ответственности за неявку в военкомат

Граждане не отреагировали на повестки
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
В регионе жителей оштрафуют, если они не отреагировали на повестку без уважительной причины

В регионе жителей оштрафуют, если они не отреагировали на повестку без уважительной причины

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 28 человек привлекут к административной ответственности. Горожане не явились по повестке военного комиссариата, осуществлявшего воинский учет.

В первый раз из-за неявки без уважительной причины граждан оштрафуют за неисполнение обязанности. К уважительным причинам относят: заболевания, увечья, утрату трудоспособности, тяжелое состояния здоровья родителей, супругов, детей, родных братьев и сестер, а также дедушек и бабушек. Также причины будут признаны уважительными, если самарец участвует в похоронах или имеет иное обстоятельство, не зависящее от его воли.

Их признают только при документальном подтверждении (медсправки, листок нетрудоспособности). Отмечают, что получение подобных документов незаконным путем расценивают как уклонение от призыва.

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