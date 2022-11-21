Губернатор Самарской области встретился с бойцами, готовящимися к отправке в зону СВО

Губернатор обратился к военнослужащим. Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вновь встретился с бойцами, готовящимися к отправке в зону СВО. Военных направят в тыловые районы.

Встреча с главой региона прошла в воинской части в Волжском районе. Дмитрий Азаров дал напутствие бойцам и выразил им свое восхищение.

- Сегодня здесь я даю слово, что я позабочусь о ваших семьях, о ваших родителях, о ваших детях. Пока вы там, на передовой защиты нашей страны, мы будем рядом, подставим плечо, постараемся сделать так, чтобы они чувствовали нашу поддержку как вашу, - отметил губернатор.

Также к солдатам обратился Герой России, генерал армии запаса, председатель совета региональной общественной организации «Союз генералов Самары» Александр Баранов. Он пожелал бойцам служить достойно и вернуться домой, где их будут рады встретить. Помимо этого, военнослужащих поддержали настоятель прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца протоиерей Дмитрий Поляков и муфтий Самарской области Талип Хазрат Яруллин.

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