В Самарской области полицейские задержали женщину с распечатанными водительскими правами

Девушка купила водительские права в интернете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники дорожной полиции задержали нарушительницу. Оказалось, женщина подделала водительские права.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в середине ноября по улице Магистральной инспекторы остановили для проверки отечественную легковушку, за рулем которой была 24-летняя девушка. Она предъявила полицейским водительские права, но их подлинность вызвала сомнения. Документы отправили на экспертизу, где подтвердили подделку.

Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности, она рассказала, что купила права в интернете. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал