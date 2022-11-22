Почти половина самарцев поддерживает введение единой школьной формы по всей стране

Поддерживают введение единой школьной формы чаще отцы, чем матери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос SuperJob показал, что введение общероссийского стандарта школьной формы поддерживают 43% родителей Самары.

Еще 19% считают, модели и цвета должна устанавливать администрация школ. Около трети самарцев считают, что школьная форма совсем не нужна. О ненадобности чаще всего говорят самарце моложе 34 лет. Чем выше возраст и доход, тем больше число сторонников единого общероссийского стандарта.

За единый стандарт в одежде детей выступают чаще, чем за возможность устанавливать требования к форме на уровне школ. Поддерживают введение единой школьной формы чаще отцы, чем матери (47 и 32% соответственно). А родители учеников средней школы инициативу одобряют чаще родителей младшей и старшей.